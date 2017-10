Marquinhos será o capitão da seleção brasileira contra o Chile

Seguindo seu sistema de rodízio de capitães, o técnico Tite escolheu o zagueiro Marquinhos para ostentar a braçadeira no último jogo da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Diante do Chile, às 20h30 desta terça-feira, o jogador do PSG assumirá a função pela primeira vez na seleção adulta.

Marquinhos, de 23 anos, será o 11° capitão da seleção só em 2017. Paulinho, Marcelo, Philippe Coutinho, Thiago Silva, Fernandinho, Neymar, Miranda, Robinho, Diego e Casemiro já usaram a tarja neste ano.

Na tarde desta segunda, o time fez o último treino antes da partida, no Allianz Parque. Na curta atividade aberta à imprensa, Tite fez um trabalho de posse de bola com os reservas e gritou bastante com os atletas, enquanto os titulares faziam o tradicional “bobinho”.

Contra o Chile, o goleiro Ederson, do Manchester City, entrará na vaga de Alisson. O time será completado por Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Alex Sandro; Casemiro, Renato Augusto, Paulinho e Philippe Coutinho; Neymar e Gabriel Jesus.

Já classificado, o Brasil enfrentará a única equipe que o venceu nestas Eliminatórias. A seleção chilena, porém, corre riscos de não se classificar para o Mundial. Os atuais bicampeões do Copa América não terão Arturo Vidal, do Bayern de Munique, suspenso. O volante Charles Aranguiz, ex-Inter, se recupera de lesão e também deve ser desfalque.