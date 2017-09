Marcelo sofre lesão muscular e deve desfalcar a seleção

O Real Madrid divulgou nota oficial nesta sexta-feira para confirmar que o lateral-esquerdo Marcelo sofreu uma lesão muscular de grau 2 em sua perna esquerda, na derrota de 1 a 0 para o Betis, domingo, pelo Campeonato Espanhol. Por isso, o jogador deverá desfalcar a seleção brasileira nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa, contra Bolívia, dia 5 de outubro, em La Paz, e contra o Chile, cinco dias depois, no Allianz Parque, em São Paulo.

De acordo com o comunicado do Real, “exames realizados por Marcelo no Hospital Universitário Sanitas La Moraleja diagnosticaram uma ruptura fibrilar de grau 2 na parte posterior do bíceps da perna esquerda”. O clube não estabeleceu um prazo previsto de afastamento e apenas se limitou a dizer que o retorno aos gramados “depende da evolução” da lesão.

Esse tipo de lesão costuma ter um tempo de recuperação que varia entre quatro e seis semanas, fato que inviabilizaria a presença do lateral nas partidas das Eliminatórias.

(com Estadão Conteúdo)