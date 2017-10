Marcelo é denunciado por fraude fiscal na Espanha

A Promotoria de Madri apresentou nesta terça-feira uma denúncia contra o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid e da seleção brasileira, por suposta fraude fiscal. O jogador é acusado de ter ocultado 490.917,70 euros (equivalente a 1,8 milhão de reais) à Fazenda espanhola no imposto de renda do ano de 2013.

O Ministério Público da Espanha suspeita que Marcelo tenha utilizado uma série de empresas fora do país para ocultar dinheiro proveniente de direitos de imagem.

Segundo a denúncia, Marcelo cedeu em 2006 “seus direitos de imagem à sociedade uruguaia Consultora Heltry S.A por um preço único de 70.000 dólares, que por sua vez cedeu os mesmos direitos um ano depois pelo valor de 802.813 euros à sociedade britânica Chatarella Investors Limited, com validade até 30 de junho de 2012”.

Em 2013, ambas empresas finalizaram esse contrato de cessão e Heltry “cedeu os diretos de Marcelo para outra sociedade uruguaia chamada Birsen Trade S.A.”, segundo a denúncia.

Para a procuradoria, “todas as estruturas societárias foram utilizadas para fazer ocultações fiscais dos benefícios procedentes da exploração de seus direitos de imagem”.

Em 2011, 2012 e 2013 Marcelo não declarou nada por direitos de imagem. Apesar disso, em 2013, a Birsen Trade “obteve receitas de 1.168.764,38 euros aparentemente derivada de exploração de direitos de imagem do denunciado, despachadas por Real Madrid, Adidas e Panini”, segundo a procuradoria.

A denúncia apresentada contra Marcelo é semelhante aos casos de outros renomados atletas do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar, que também enfrentam problemas com a Justiça espanhola.

(com agência AFP)