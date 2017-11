Marcelo é criticado em derrota do Real Madrid: ‘Um desastre’

O bicampeão europeu está em crise e um brasileiro é acusado de ser um dos principais responsáveis. O lateral Marcelo foi duramente criticado por sua atuação na derrota do Real Madrid por 3 a 1 para o Tottenham, em Londres, nesta quarta-feira, pela primeira fase da Liga dos Campeões. O diário espanhol Marca ironizou uma frase dita por Marcelo na véspera e classificou sua atuação como “um desastre”.

Um dia antes da partida em Wembley, Marcelo disse que a situação do Real Madrid (longe da disputa do título do Campeonato Espanhol) não é para deixar ninguém louco. A resposta do Marca foi dura: “Marcelo, se isso não é para deixar louco…” foi o título da matéria, que destaca que as principais jogadas do Tottenham saíram pelo lado do brasileiro, que também não conseguiu se destacar no ataque, seu ponto forte.

“Um desastre, em todas as decisões ofensiva e nos ataques do rival. E não é de hoje. Outros anos se dizia que Marcelo não estava em forma, e se tomava como algo natural em algumas fases da temporada para justificar seu baixo rendimento. Este ano, não é uma questão física, é outra coisa. Marcelo não está, mas ainda esperamos”, escreveu o principal diário esportivo do país.

Em outro artigo, o jornal afirmou ainda que o time teve uma atuação “indigna de um bicampeão da Europa”. Três dias antes da decepção na Inglaterra, o Real Madrid perdeu para o modesto Girona, pela liga espanhola, da qual é o terceiro colocado, a oito pontos do líder Barcelona. Na Liga dos Campeões, o time deve passar em segundo no Grupo H e pode ter um adversário complicado nas oitavas de final.