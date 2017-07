Marca lança 23 camisas ‘sombrias’ ao mesmo tempo

A fornecedora alemã Puma resolveu inovar no lançamento das camisas de seus clubes pelo mundo. Nesta quarta-feira, a empresa divulgou, ao mesmo tempo, 23 uniformes para a temporada 2017/2018. Todas seguem o mesmo padrão e têm o preto como cor principal.

O lançamento da coleção “Saindo das sombras” inclui clubes importantes como o Arsenal, o Borussia Dortmund e o Leicester City. Apenas duas deles (Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Sydney FC, da Austrália) tem como cor predominante o azul, mas em uma tom bem escuro. Catorze delas são terceiros uniformes dos clubes e nove são camisas reservas.

Abaixo, a lista de lançamentos da Puma:

Apollon Limassol (Chipre) – Segunda camisa (preta com azul)

Monterrey (México) – Segunda camisa (toda preta)

Borussia Dortmund (Alemanha) – Segunda camisa (preta com amarelo)

Hapoel Be’er Sheva (Israel) – Terceira camisa (preta com rosa)

Arsenal (Inglaterra) – Terceira camisa (preta com rosa)

Krasnodar (Rússia) – Terceira camisa (preta com verde)

Independiente (Argentina) – Terceira camisa (preta com branco)

Kawasaki Frontale (Japão) – Terceira camisa (toda preta)

Eibar (Espanha) – Segunda camisa (toda preta)

Santos Laguna (México) – Segunda camisa (preta com azul)

Cerezo Osaka (Japão) – Terceira camisa (preta com rosa)

Leicester City (Inglaterra) – Segunda camisa (preta com amarelo)

Shimizu S-Pulse (Japão) – Terceira camisa (preta com laranja)

Chivas de Guadalajara (México) – Segunda camisa (preta com roxo)

Stade Rennais (França) – Terceira camisa (preta com vermelho)

Malmö (Suécia) – Segunda camisa (toda preta)

Newcastle United (Inglaterra) – Terceira camisa (toda preta)

Mamelodi Sundowns (África do Sul) – Terceira camisa (azul escuro com azul claro)

Stuttgart (Alemanha) – Terceira camisa (toda preta)

Jubilo Iwata (Japão) – Terceira camisa (toda preta)

Querétaro (México) – Segunda camisa (preta com azul)

Sydney FC (Austrália) – Terceira camisa (azul escuro com azul claro)*

Bordeaux (França) – Terceira camisa (preta com rosa)*

*sem foto na galeria