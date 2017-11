Maradona quer voltar à seleção: ‘Tiraram nosso prestígio’

Diego Maradona quer voltar a ser técnico da seleção argentina. Através de suas redes sociais, o ex-jogador publicou uma tabela em que mostra o aproveitamento dos últimos treinadores que estiveram à frente do time, com ele como o mais bem-sucedido dos comandantes recentes da equipe nacional.

Consternado com a derrota sofrida pela para a Nigéria, por 4 a 2, nesta terça-feira, Diego Maradona lamentou a “perda de prestígio” de uma das principais seleções do planeta, que sofreu para se classificar à Copa do Mundo e parece não ter evoluído desde então. “Quem ganhou mais? Tiremos nossas conclusões, estou esquentado porque tiram o nosso prestígio, mas os jogadores não têm culpa. Eu quero voltar”, escreveu Maradona como legenda da tabela publicada em uma de suas redes sociais.

Quien gano más??.. saquemos nuestras Conclusiones, yo estoy caliente porque regalan nuestro prestigio, pero los pibes no tienen la culpa. YO QUIERO VOLVER!!! A post shared by Diego Maradona Oficial (@maradona) on Nov 14, 2017 at 11:11am PST

Em 24 jogos comandando a seleção argentina entre os anos de 2008 e 2010, Diego Maradona conquistou 18 vitórias e sofreu seis derrotas. Na Copa do Mundo da África de Sul, em seu último ano, conseguiu levar a equipe até as quartas de final, onde foi eliminada para Alemanha por 4 a 0. Atualmente dirige o Al-Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos.