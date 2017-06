Mano Menezes atrapalha lateral da Chapecoense de propósito

O empate em 0 a 0 entre Cruzeiro e Chapecoense, que deu à equipe mineira a classificação às quartas de final da Copa do Brasil 2017 na noite desta quarta-feira, foi marcada por cenas lamentáveis. A primeira delas aconteceu com bola rolando: o técnico Mano Menezes atrapalhou uma cobrança de lateral de Reinaldo, da Chapecoense. Após a partida, admitiu ter feito tudo propositalmente.

Já no fim da partida, quando a Chapecoense precisava de apenas um gol para se classificar, Mano Menezes percebeu que Reinaldo ia levantar a bola na área cruzeirense e deu dois passos de lado, para barrá-lo. O jogador da Chapecoense ainda riu da cena bizarra, antes de cobrar o lateral. “Não, não foi sem querer não. Eu estava na minha área técnica e fiquei na linha para atrapalhá-lo um pouquinho. E tenho o direito de fazer”, admitiu Mano na entrevista coletiva.

O jogo terminou com mais confusão. O quarto árbitro foi agredido com um objeto atirado das arquibancadas, enquanto os jogadores do time mandante cercaram os árbitros. Ainda houve bate-boca entre integrantes dos dois clubes, incluindo dirigentes.