Mano Brown critica Nilmar, reforço do Santos: “Playboy”

Apesar da contratação já estar praticamente concluída, o atacante Nilmar só deve ser anunciado oficialmente pelo Santos na próxima segunda-feira. Porém, o atacante já foi alvo das críticas do rapper Mano Brown, vocalista dos Racionais MC’s e ilustre torcedor da equipe paulista.

Conhecido na internet por ser ‘corneteiro’, Brown criticou a chegada do jogador na publicação de uma página gerenciada por torcedores do Santos no Instagram, chamando-o de “playboy” e “modelinho”.

“Os caras querem fazer virar time de playboy mesmo! Mais um ‘modelinho’ que não assusta ninguém, tá cheio deles no elenco”, disse o rapper. “Precisa de uns ‘maloka’ pra representar o gueto nesse time, já tá cheio de ‘paquito'”, completou.

O atacante deverá ser apresentado oficialmente apenas na próxima semana, já que o clube não quis que o clássico contra o São Paulo, marcado para este domingo, ‘ofuscasse’ a contratação do jogador.

(Com Gazeta Press)