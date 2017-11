Mancuello já marcava golaços nos tempos de Independiente

O meia Federico Mancuello, do Flamengo marcou um golaço no primeiro tempo da partida contra o Corinthians, no Estádio Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro. O meia deu um chute da entrada da área, no ângulo do goleiro Cássio.

O jogador ainda foi um dos destaques do time flamenguista, que dominou a primeira etapa do jogo contra o campeão brasileiro, marcando 3 a 0.

Golaçooo, Mancuello ⚽ Flamengo 1 x 0 Corinthians pic.twitter.com/dmRmm60p3D — Liberta Depre (@liberta__depre) November 19, 2017

Com 28 anos, o jogador foi revelado pelo Independiente em 2008. Com exceção de um empréstimo ao Belgrano em 2011/2012, ficou no clube até o fim de 2015, quando foi contratado pelo Flamengo. No clube argentino, já repetia esses golaços, marcando inclusive gol olímpico.

Chegou como reforço de peso, por 12 milhões de reais ao Flamengo e foi bastante utilizado em 2016, mas virou reserva neste ano. Foram apenas 27 jogos até a partida contra o Corinthians, sendo sete pelo Campeonato Brasileiro. O gol de hoje foi apenas o quinto no ano. Seu último jogo pelo clube foi no dia 23 de setembro, em empate por 1 a 1 contra o Avaí.