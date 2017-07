United vence City nos EUA em estreia infeliz do goleiro Ederson

No primeiro dérbi de Manchester disputado fora da Inglaterra, o United bateu o rival City por 2 a 0, na madrugada desta sexta-feira, em Houston, nos Estados Unidos, pelo torneio amistoso International Champions Cup. O jogo marcou a estreia do goleiro brasileiro Ederson, que atuou 90 minutos e não teve boa atuação. Gabriel Jesus jogou meio tempo e não conseguiu ajudar a equipe de Pep Guardiola.

O goleiro de 23 anos, contratado junto ao Benfica, saiu mal da meta e chegou atrasado em dividida com o belga Romelu Lukaku, que o driblou e marcou o primeiro gol do clássico. Ele também não conseguiu segurar o chute cruzado do inglês Marcus Rashford que definiu a vitória do time dirigido por José Mourinho.

Ederson falha na saída e Lukaku abre o placar. MUN 1×0 MCI pic.twitter.com/Qa5YR2NhAV — Falando Sobre PL (@FalandoSobrePL) July 21, 2017

Críticas

Logo em sua primeira partida pelo City, Ederson, que custou ao clube o equivalente a 141 milhões de reais, já enfrentou a fúria da implacável imprensa britânica. O jornal The Guardian destacou seu “começo inglório”. “A última edição do duelo disputado desde 1881 teve como destaque a nada impressionante estreia de Ederson, o goleiro de 34,69 milhões de libras, que teve culpa nos dois chutes do Manchester United”, escreveu o diário.

O Daily Mail considerou que Ederson “estava tão atrasado para chegar na bola fora da área que nem sequer tentou parar Lukaku”, mas fez uma ressalva. “A seu favor, Ederson teve uma boa leitura em jogada semelhante no segundo tempo, mostrando que o erro não estava afetando seu psicológico.”

O goleiro, que já foi chamado por Tite para a seleção brasileira, terá em 2017 a concorrência do experiente chileno Claudio Bravo, que no ano passado também sofreu em sua primeira temporada na Inglaterra. Os dois clubes de Manchester enfrentarão o Real Madrid na sequência do torneio: o United no próximo domingo e o City no dia 26.