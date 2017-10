Manchester City vence e amplia vantagem no Campeonato Inglês

O Manchester City teve dois motivos para comemorar neste sábado, na nona rodada do Campeonato Inglês. Além de outra vitória convincente, por 3 a 0 sobre o Burnley, em casa, o time dirigido por Pep Guardiola ainda se beneficiou da derrota do rival Manchester United por 2 a 1 para o modesto Huddersfield Town, para abrir vantagem na liderança.

O City chegou a 25 pontos, cinco à frente do segundo colocado, justamente o United. O time de José Mourinho pode ser alcançado pelo Tottenham, que tem 17 pontos e ainda atua na rodada. O Burnley ocupa o oitavo lugar, com 13 pontos, e o Huddersfield é o décimo, com 12.

Jesus no banco, Aguero recordista

O brasileiro Gabriel Jesus, poupado, começou no banco. Já o atacante argentino Sergio Agüero retornou após se recuperar de um acidente de carro sofrido no mês passado e entrou para a história da equipe: marcou, de pênalti, seu 177º gol pelo City, igualando Eric Brook como maior goleador da história do clube.

Na etapa final, o City ampliou com outro argentino, o zagueiro Nicolás Otamendi, de cabeça. A torcida ainda comemorava quando Leroy Sané marcou o terceiro. O alemão recebeu passe preciso do belga Kevin De Bruyne, invadiu a área e bateu cruzado. Logo depois, Gabriel Jesus entrou em campo na vaga de Agüero. O brasileiro chegou a ter grande chance, de frente para o gol, mas parou no goleiro Pope.