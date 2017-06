Mãe do goleiro Danilo lança canal no YouTube

Laide Celine, mãe do goleiro Danilo Padilha, que morreu na tragédia com o avião da Chapecoense, em novembro de 2016, lançou um canal no YouTube no fim da última semana. A intenção, de acordo com ela, é reunir material em áudio e vídeo que lembre o jogador e, assim, formar um grupo de apoio para aplacar a dor da perda.

O canal já possui sete vídeos publicados, seis deles com participações de Laide em programas de televisão e momentos importantes de Danilo com a camisa do clube catarinense. O mais recente, lançado nesta segunda, traz a própria Laide mostrando um cômodo de sua casa destinado às lembranças do goleiro, chamado de “Cantinho do Paredão”, com camisas, troféus e medalhas. Na gravação, ela pede para que mães e familiares na mesma situação a procurem e se unam na luta pela superação.