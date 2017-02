Madureira disputa semifinal de turno pela 3ª vez na história

O Madureira é o “intruso” na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Pela terceira vez em sua história, o clube disputa uma fase semifinal de algum dos turnos do torneio.

Das recentes disputas do Campeonato Carioca, a primeira vez que os times foram divididos em grupos e disputaram semifinais de turno aconteceu em 2001, apenas na Taça Guanabara. De 2004 a 2013 o torneio foi jogado com moldes semelhantes ao atual, com semifinal nos dois turnos, classificando o campeão para a decisão do estadual. E nesse esquema, essa é a terceira vez que o Madureira alcança essa fase.

A primeira vez aconteceu em 2006. Naquela ocasião, após um péssimo primeiro turno, o time foi segundo colocado de sua chave no returno, classificando-se para a semifinal. Nesta, empatou com a Cabofriense em 1 x 1 e venceu nos pênaltis por 4 x 3. Na final da Taça Rio, venceu o Americano por 1 x 0 e chegou à decisão do estadual contra o Botafogo, perdendo os dois jogos e ficando com o vice.

Já em 2007, o Madureira ficou em primeiro de sua chave na Taça Guanabara, deixando o Botafogo de fora. Na semifinal, contra América-RJ, venceu por 2 x 1 e chegou à decisão do turno contra o Flamengo. Em dois jogos, venceu a partida de ida por 1 x 0, mas perdeu na volta por 1 x 4. Na Taça Rio (o 2° turno), acabou de fora da semifinal pelo saldo de gols, atrás da Cabofriense.

Na edição de 2017, o Madureira se classificou em segundo, mas tirou, novamente, o Botafogo da semifinal da Taça Guanabara. Na semifinal, o clube enfrentará o Fluminense.