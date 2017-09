Madson, ex-Santos e Vasco, ignora fair play e faz golaço no Catar

O meio-campista Madson, que jogou no Santos com Neymar, no Vasco e no Atlético-PR, reapareceu nos noticiários após marcar um gol bonito e polêmico no último domingo. O atacante, que atualmente defende o Al-Khor, do Catar, aproveitou um momento em que o goleiro da equipe adversária ajudava um jogador machucado e, ignorando as recomendações de fair play, chutar a bola para as redes quase do meio de campo.

O lance ocorreu aos 42 minutos do segundo tempo, quando o time de Madson vencia a partida, válida pela Liga do Catar, por 1 a 0. O goleiro do Ahli, Yazan Naeem, ajudava o brasileiro David Silva, do Al-Khor, que sofria com cãibras. O meia visualizou o gol vazio e, sem nenhuma cerimônia, ampliou o placar para 2 a 0. Jogadores do Ahli ainda reclamaram e até o treinador de Madson ficou constrangido, mas o gol foi validado pelo árbitro.