Madonna vai morar em Portugal para acompanhar filho no Benfica

A estrela do pop Madonna pode estar de mudança para Lisboa, segundo informações dos portais britânicos Daily Mail e The Sun. De acordo com as publicações, a cantora vai acompanhar o filho David Banda, que passou por um período de testes e treinos no Benfica, e deverá jogar pelas categorias de base do clube. Também segundo o jornal português Record, Madonna estaria procurando uma casa na região de Sintra, a pouco mais de 20 km da capital.

“O talento de David durante o período no Benfica impressionou a todos. Madonna pretende mudar para Portugal no início do ano letivo, em setembro”, disse uma fonte próxima a cantora, ao Daily Mail.

Banda, que nasceu no Malawi, tem 11 anos e foi adotado por Madonna e por Guy Ritchie, seu ex-marido, em 2006. O garoto atualmente defende o Downtown United Soccer Club, equipe de Nova York destinada às categorias de base.

A cantora, durante as duas semanas que passou em Lisboa, publicou diversas fotos em seu perfil no Instagram no estádio da Luz, com a camisa do time e também por praias e pontos turísticos da capital.

Glorioso! 🌝 Lisbon I had so much Fun! I cant wait to come back one day and unlock all of your secrets. 🔑🗝🌈💘😂 Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna) em Mai 26, 2017 às 9:44 PDT