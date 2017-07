Má fase segue, e São Paulo empata com o lanterna em casa

Em busca da reação no Campeonato Brasileiro, o São Paulo desperdiçou dois pontos preciosos na noite desta quinta-feira. Na estreia do treinador Dorival Júnior, a equipe teve pela frente uma partida em que a vitória era provável, mas não aconteceu. O time recebeu o lanterna Atlético-GO no Estádio do Morumbi, e ficou no empate em 2 a 2.

O clube paulista ficou duas vezes na frente no placar, mas cedeu o empate no final. Petros abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo, mas Niltinho empatou aos 20. O São Paulo fez 2 a 1 com Marcinho aos 38 minutos, mas pouco celebrou. Aos 40, Everaldo deixou tudo igual novamente, de calcanhar.

Apesar do resultado aquém do esperado no Morumbi, a equipe subiu na classificação. O São Paulo passou de 19º para 17º, com 12 pontos (mas ainda poderia ser ultrapassado pelo Avaí, que enfrentou o Coritiba na noite desta quinta-feira). O Atlético-GO segue em último lugar, com oito.

Por outro lado, o São Paulo completou oito jogos consecutivos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O último triunfo aconteceu no dia 8 de junho, sobre o Vitória, por 2 a 0.