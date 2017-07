Luxemburgo curte boa fase: ‘Confundem experiência com velhice’

Ultrapassado? O técnico Vanderlei Luxemburgo vem respondendo os críticos e curtindo o bom momento do Sport, que após bater o Coritiba por 3 a 0, no Couto Pereira, nesta segunda-feira, saltou para a sexta colocação do Brasileirão, dentro da zona de classificação para a Libertadores, após 12 rodadas.

A incrível recuperação do Sport na competição (venceu as últimas três partidas) motivou o comandante de 65 anos a defender o próprio trabalho e negar que esteja ultrapassado, após alguns anos de insucessos. Em entrevista ao programa Bem, Amigos, do SporTV, o treinador disse não ver diferenças entre o futebol praticado atualmente e aquele do período de seu auge.

“Somos técnicos experientes e as pessoas confundem experiência com velhice e uma série de outras coisas e acham que você tem que sair do futebol porque já não consegue enxergar (o futebol). O futebol não mudou. Eu voltei para o futebol e o que estou vendo dentro do campo de jogo? Absolutamente nada diferente daquilo que eu via um tempo atrás. O que mudou, o que está moderno, são diversas outras situações que estão sendo criadas”, afirmou.

O ex-técnico da seleção brasileira e cinco vezes campeão do Brasileirão comentou sobre a aparição de novos treinadores de destaque, como Fábio Carille e Jair Ventura, e enfatizou que também já foi um treinador novato. Ele reconhece que é importante acontecer a renovação no mercado de treinadores, mas destacou a importância dos mais velhos no processo.

“O técnico mais jovem vai adquirir o direito como adquiri o meu trabalhando contra Zagallo, Telê Santana, Evaristo de Macedo, uma série de outros técnicos experientes, e fui ocupando meu espaço gradativamente. Então, tem que colocar a juventude, desde que o treinador adquira o direito de estar ali e mostre potencial para isso”, completou.

Enquanto define se o meia Diego Souza, que interessa ao Palmeiras e não enfrentou o Coritiba, permanecerá no clube, o Sport se prepara para encarar a Chapecoense, na quinta-feira, às 19h30, na Arena Pernambuco, pela 13ª rodada do Brasileirão.

(com Estadão Conteúdo)