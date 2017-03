Luis Enrique confirma que sairá do Barcelona no fim da temporada

O atual treinador do Barcelona, Luis Enrique, anunciou que não permanecerá no cargo após o fim da temporada. O espanhol deu a declaração depois da goleada de 6 a 1 da equipe de Neymar, Messi e Suárez sobre o Sporting Gijón, válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

“Não seguirei como treinador do Barcelona na próxima temporada. É uma decisão muito difícil, foi bastante pensada, e acho que preciso ser fiel e justo ao que acredito. Me disseram para não ter pressa ao tomar a decisão, e o momento chegou“, falou Luis Enrique, cujo contrato vai até junho.

O presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, afirmou que Luis Enrique foi um grande treinador para a equipe, e que aceita a decisão do espanhol. Durante os três anos em que esteve à frente do Barcelona, Luis Enrique venceu a tríplice coroa, logo no primeiro ano, e também foi campeão da Liga e da Copa do Rei, na temporada 2015-16. O treinador ainda faturou uma Supercopa da Espanha, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes. Nesta temporada, entretanto, Enrique estava pressionado por conta de resultados ruins, principalmente pela partida de ida contra o Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões, quando saiu derrotado por 4 a 0.

(Com AFP)