Lucas Lima rebate com comentarista que o chamou de ‘burro’

O meia do Santos, Lucas Lima, por meio de seu Twitter, rebateu uma crítica feita pelo jornalista Flávio Gomes, dos canais Fox Sports. No programa Fox Sports Rádio, o comentarista chamou o jogador de “burro” por não ter aceitado uma proposta para jogar no futebol português.

“Elevam alguns jogadores brasileiros a um patamar que não existe. Ele não quis (ir jogador no Porto, de Portugal) porque é burro. Na Europa ninguém sabe quem é Lucas Lima”, disse o jornalista.

Insatisfeito pela forma como foi tratado, o meia respondeu em sua rede social. “Agora eu sou burro @ flaviogomes69 .. o que mais?”.

Agora eu sou burro @flaviogomes69 .. o que mais? https://t.co/Yv4Wie3mxA — Lucas Lima (@lucaslima) September 29, 2017

Flávio Gomes já se envolveu em outras confusões por causa de sua língua afiada. Em 2013, ele foi demitido dos canais ESPN após xingar o time do Grêmio e fazer ofensas homofóbicas ao povo gaúcho por meio de suas redes sociais. Na ocasião, a equipe havia derrotado a Portuguesa, time do coração do jornalista, por 3 a 2

“O Grêmio é um time filho da ***. Ridículo. […] Juiz vagabundo, timinho escroto desde 1903. São muito machos no Sul. Mas adoram dar a ***”, escreveu em seu Twitter. Após resposta dos torcedores gremistas, o jornalista seguiu discutindo com torcedores durante um tempo. Dias depois, acabou demitido.