O jornalista Sérgio Xavier Filho, em parceria com a Revista PLACAR, fez o lançamento do livro 17 Grandes Polêmicas do Futebol Brasileiro na noite desta segunda-feira, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo. O autor autografou o livro, que aborda assuntos polêmicos do futebol, como o suposto rebaixamento do São Paulo, o Campeonato Brasileiro de 1987, Neymar ser o segundo maior jogador da história do Brasil, etc.

Veja abaixo a discussão sobre os 17 tópicos do livro.