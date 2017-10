Liga Europa: Willian José marca 4 em goleada da Real Sociedad

Em 60 minutos, Willian José tornou-se o primeiro jogador da Real Sociedad a marcar mais do que três gols em uma partida de competições europeias. O brasileiro fez quatro na goleada de 6 a 0 da Real Sociedad sobre o Vardar, na Macedônia, pela Liga Europa.

O atacante fez o segundo, terceiro, quarto e quinto gols da equipe, e foi substituído um minuto após o último. Essa foi a primeira vez que marcou quatro gols em uma partida no futebol europeu, onde joga desde 2014.

Com o triunfo, a Real Sociedad chegou a seis pontos em três partidas no grupo L, na segunda colocação, atrás apenas do Zenit, que tem nove pontos.

Os gols: