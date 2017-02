Liga Europa tem confronto alemão e United contra zebra

O sorteio da Liga Europa foi realizado nesta sexta-feira e definiu os confrontos das oitavas de final da competição. Destacam-se o encontro alemão entre Schalke 04 e Borussia Mönchegladbach, a sorte do poderoso Manchester United, que enfrentará o time russo Rostov, e o duelo entre Lyon e Roma, times com tradição de jogar a Liga dos Campeões.

O primeiro sorteado foi o espanhol Celta, que eliminou o Shaktar Donetsk fora de casa, com decisão na prorrogação. Seu adversário será o russo Krasnodar, que passou pelo turco Fenerbahçe. Em seguida, foi sorteado o jogo entre Apoel, do Chipre, e Anderlecht, da Bélgica.

Responsável pela eliminação do Saint-Etienne na segunda fase, o Manchester United, de Zlatan Ibrahimovic, José Mourinho e companhia, enfrentará o Rostov, que eliminou o Sparta Praga. O jogo de volta será na Inglaterra.

Em seguida, foram sorteados os jogos entre Olympiacos, da Grécia, contra o Besiktas, da Turquia; o Gent, da Bélgica, contra o Genk, do mesmo país, entre outro duelo entre equipes do mesmo país. Por fim, o Copenhagen, da Dinamarca, encara o Ajax, da Holanda, no oitavo jogo desta fase.

Os confrontos das oitavas de final da Liga Europa (à esq., clubes que fazem primeiro jogo em casa)

Celta (Espanha) x Krasnodar (Rússia)

Apoel (Chipre) x Anderlecht (Bélgica)

Schalke 04 (Alemanha) x Borussia Mönchengladbach (Alemanha)

Olympique de Lyon (França) x Roma (Itália)

Rostov (Rússia) x Manchester United (Inglaterra)

Olympiacos (Grécia) x Besikstas (Turquia)

Gent (Bélgica) x Genk (Bélgica)

Copenhagen (Dinamarca) x Ajax (Holanda)