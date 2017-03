Liga Europa: Manchester United empata na Rússia

O Manchester United foi à fria cidade de Rostov do Don, na Rússia, e conseguiu um resultado satisfatório: empatou em 1 a 1 na primeira partidas das oitavas de final da Liga Europa e agora precisará de uma vitória simples, em Old Trafford, para avançar de fase.

O United marcou o primeiro com Henrick Mkhitarian aos 35 minutos da primeira etapa. O meia armênio recebeu de Zlatan Ibrahimovic na pequena área e só completou para o gol aberto.

O empate do time russo veio aos oito minutos da segunda etapa, com Alexander Bukharov, que entrou nas costas da defesa, recebeu lançamento, matou no peito e tocou na saída do argentino Sergio Romero. A vaga agora será definida em Manchester, na próxima quinta-feira, com vantagem do empate em 0 x 0 para o time inglês.