Liga Europa: Inglaterra pode se aproximar de Espanha em títulos

A luta pelo título da Liga Europa, que terá a sua final nesta quarta-feira, movimenta mais do que a disputa entre Manchester United e Ajax. Também envolve um duelo entre Inglaterra e Espanha no torneio. Caso o time de Manchester vença, será o 11° título da Inglaterra na Liga Europa, se isolando como segundo país com mais taças. A Espanha lidera com 16 conquistas.

A última vez que uma equipe inglesa venceu a competição foi em 2013, quando o Chelsea venceu o Benfica por 2 a 1 na final. No ano passado os ingleses bateram na trave com a derrota de 3 a 1 do Liverpool para o Sevilla, atual tricampeão do torneio. O Manchester United nunca foi campeão.

Já o Ajax conquistou a Liga Europa em 1992, quando o torneio ainda se chamava Copa da Uefa. Na final os holandeses superaram o Torino, da Itália, graças ao gol marcado fora de casa, já que a final era disputada em dois jogos. Em Turim, houve empate por 2 a 2. Já em Amsterdã, o jogo terminou em 0 a 0. A Holanda foi campeã em quatro ocasiões, a mais recente com o Feyenoord, que em 2002 derrotou os alemães do Borussia Dortmund por 3 a 2.

Na disputa entre clubes, o Sevilla é o mais vitorioso com cinco, três a mais do que Valencia, Liverpool, Juventus, Barcelona e Inter de Milão. Abaixo o número de títulos por clubes e por países, além dos campeões ano a ano:

TÍTULOS POR PAÍSES

Espanha: 16

Inglaterra: 10

Itália: 10

Alemanha: 6

Holanda: 4

Portugal: 2

Rússia: 2

Suécia: 2

Turquia: 1

Bélgica: 1

Croácia: 1

Hungria: 1

Ucrânia: 1

TÍTULOS POR CLUBES

Sevilla (Espanha): 5 (2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016)

Valencia (Espanha): 3 (1961/1962, 1962/1963 e 2003/2004)

Liverpool (Inglaterra): 3 (1972/1973, 1975/1976 e 2000/2001)

Inter de Milão (Itália): 3 (1990/1991, 1993/1994 e 1997/1998)

Juventus (Itália): 3 (1976/1977, 1989/1990 e 1992/1993)

Barcelona (Espanha): 3 (1955/1958, 1958/1960 e 1965/1966)

Atlético de Madri (Espanha): 2 (2009/2010 e 2011/2012)

Parma (Itália): 2 (1994/1995 e 1998/1999)

Feyenoord (Holanda): 2 (1973/1974 e 2001/2002)

IFK Göteborg (Suécia): 2 (1981/1982 e 1986/1987)

Real Madrid (Espanha): 2 (1984/1985 e 1985/1986)

Tottenham (Inglaterra): 2 (1971/1972 e 1983/1984)

Borussia Mönchengladbach (Alemanha): 2 (1974/1975 e 1978/1979)

Leeds United (Inglaterra): 2 (1967/1968 e 1970/1971)

Porto (Portugal): 2 (2002/2003 e 2010/2011)

Zenit (Rússia): 1 (2007/2008)

CSKA Moscou (Rússia): 1 (2004/2005)

Galatasaray (Turquia): 1 (1999/2000)

Schalke 04 (Alemanha): 1 (1996/1997)

Bayern de Munique (Alemanha): 1 (1995/1996)

Ajax (Holanda): 1 (1991/1992)

Napoli (Itália): 1 (1988/1989)

Bayer Leverkusen (Alemanha): 1 (1987/1988)

Anderlecht (Bélgica): 1 (1982/1983)

Ipswich Town (Inglaterra): 1 (1980/1981)

PSV Eindhoven (Holanda): 1 (1977/1978)

Eintracht Frankfurt (Alemanha): 1 (1979/1980)

Arsenal (Inglaterra): 1 (1969/1970)

Newcastle (Inglaterra): 1 (1968/1969)

Dínamo Zagreb (Croácia): 1 (1966/1967)

Ferencváros (Hungria): 1 (1964/1965)

Real Zaragoza (Espanha): 1 (1963/1964)

Roma (Itália): 1 (1960/1961)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia): 1 (2008/2009)

Chelsea (Inglaterra): 1 (2012/2013)

