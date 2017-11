Liga Europa: Evra chuta torcedor do próprio time e é expulso

O experiente lateral francês Patrice Evra é uma das figuras mais bem-humoradas do futebol – em seu Instagram, costuma postar brincadeiras com grande frequência –, mas perdeu completamente o controle nesta quarta-feira, em Portugal. Aos 36 anos, na reserva do Olympique de Marselha, ele foi expulso antes mesmo de a partida contra o Vitória de Guimarães, pela Liga Europa, começar, por ter discutido e acertado um chute em um torcedor de sua própria equipe.

A confusão começou no aquecimento da equipe francesa. Evra, que vive um mau momento depois de anos de glória no Manchester United e na seleção francesa, foi insultado por um grupo de torcedores de Marselha. Ele, primeiro, chutou uma bola em direção à arquibancada. Em seguida, chamou os torcedores para a briga e a segurança não conseguiu conter a invasão de um pequeno grupo.

Colegas tentaram acalmar Evra, mas não conseguiram conter seu chute na altura da cabeça do torcedor. A imagem foi destaque em toda a Europa e foi bastante comparada à histórica agressão de outro francês ídolo do Manchester United: Eric Cantona, que em 1995 deu uma voadora em um torcedor do Crystal Palace e encarou uma longa suspensão.

Depois que tudo se acalmou, Evra foi expulso e se dirigiu a um camarote para assistir a derrota do Olympique de Marselha por 1 a 0, graças a gol do peruano Paolo Hurtado. Segundo diversos jornais franceses, como o L’Equipe, a agressão pode marcar o fim de carreira de Evra.

O lateral está desde o início do ano na equipe, mas tem ficado quase sempre na reserva, apesar de ter um dos mais altos salários. Nos próximos dias, reuniões devem definir o rumo do jogador, que conquistou diversos títulos com Manchester United e Juventus. Sempre ativo nas redes sociais, Evra não se pronunciou sobre o caso até o momento.