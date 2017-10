Liga dos Campeões: três times se classificam para as oitavas

Três equipes se garantiram para as oitavas de final da Liga dos Campeões com os resultados desta terça-feira, na quarta rodada da fase desta primeira fase. Manchester United, PSG e Bayern de Munique levaram vagas com vitórias nesta rodada.

No grupo A, o Manchester United voltou a vencer o Benfica com novo azar do goleiro Svilar, que havia entrado com bola e tudo na derrota dos benfiquistas por 2 a 0 em Portugal. Desta vez, na Inglaterra, o goleiro chegou a defender o um pênalti de Martial na primeira etapa, mas, minutos depois, viu um chute de Matic pegar no pé da trave e bater em suas costas antes de entrar. No segundo tempo, Blind, de pênalti, marcou o segundo. Com 12 pontos, os ingleses já se garantem nas oitavas. Basel e CSKA, que venceu os suíços por 2 a 1 nesta rodada, disputam a última vaga com o clube português.

No Grupo B, único definido até aqui, o PSG garantiu o primeiro lugar ao vencer o Anderlecht por 5 a 0. Já o Bayern de Munique, que chegou a nove, após triunfo de 2 a 1 sobre o Celtic, na Escócia, chegou aos nove pontos e também está classificado. Os alemães podem até ser alcançados pelos escoceses no número de pontos, mas estão classificados pelo confronto direto (duas vitórias).

Na Itália, a Roma conseguiu grande vitória de 3 a 0 sobre o Chelsea, alcançando a primeira colocação do grupo C. O Atlético de Madri, em casa, empatou em 1 a 1 com o Qarabag, segue sem vencer no torneio, e está ameaçado de perder sua vaga.

Por fim, no grupo D, o Barcelona visitou o Olympiacos e empatou por 0 a 0, e ainda não garantiu vaga. Em Portugal, o Sporting recebeu a Juventus e vencia até os 34 do segundo tempo, mas sofreu o empate e não conseguiu ultrapassar os italianos na tabela.

VEJA OS RESULTADOS E AS CLASSIFICAÇÕES DOS GRUPOS APÓS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA

GRUPO A

Pos. Equipes Pontos Jogos Vitórias Saldo de gols Gols pró 1° Manchester United 12 4 4 9+ 10 2° Basel 6 4 2 3+ 8 3° CSKA Moscou 6 4 2 -3 5 4° Benfica 0 4 0 -9 1

Manchester United 2 x 0 Benfica

Basel 1 x 2 CSKA Moscou

GRUPO B

Pos. Equipes Pontos Jogos Vitórias Saldo de gols Gols pró 1° PSG 12 4 4 17+ 17 2° Bayern de Munique 9 4 3 4+ 8 3° Celtic 3 4 1 -6 4 4° Anderlecht 0 4 0 -15 0

PSG 5 x 0 Anderlecht

Celtic 1 x 2 Bayern de Munique

GRUPO C

Pos. Equipes Pontos Jogos Vitórias Saldo de gols Gols pró 1° Roma 8 4 2 4+ 8 2° Chelsea 7 4 2 4+ 11 3° Atlético de Madri 3 4 0 -1 2 4° Qarabag 2 4 0 -7 2

Roma 3 x 0 Chelsea

Atlético de Madri 1 x 1 Qarabag

GRUPO D

Pos. Equipes Pontos Jogos Vitórias Saldo de gols Gols pró 1° Barcelona 10 4 3 6+ 7 2° Juventus 7 4 2 0 5 3° Sporting 4 4 1 -1 5 4° Olympiacos 1 4 0 -5 3

Olympiacos 0 x 0 Barcelona

Sporting 1 x 1 Juventus