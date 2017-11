Liga dos Campeões: Tottenham vence Real e se classifica

Após empatar na Espanha, o Tottenham venceu o Real Madrid por 3 a 1 em Londres, classificando-se para as oitavas de final da Liga dos Campeões no grupo H. O Manchester City, que venceu o Napoli, na Itália, por 3 a 2, foi outra equipe inglesa que se classificou nesta quarta-feira.

No grupo H, o time inglês venceu o atual bicampeão do torneio com dois gols do inglês Dele Alli e um de Eriksen. Cristiano Ronaldo descontou para o time espanhol, mas apenas no final do jogo. Com o empate do Borussia Dortmund, em casa, contra o APOEL por 1 a 1, os ingleses conseguiram vaga antecipada.

Outra equipe que garantiu vaga foi o Manchester City, de virada, contra o Napoli, na Itália. Insigne fez 1 a 0 no primeiro tempo, mas o zagueiro Otamendi empatou, antes do intervalo. No começo da segunda etapa, Stones virou para os ingleses, mas Jorginho, de pênalti, empatou para a equipe italiana. Coube ao argentino Sergio Agüero, o gol da classificação do time inglês. No mesmo grupo, o Shakhtar Donetsk venceu o Feyenoord por 3 a 1 na Ucrânia e ficou a um empate da vaga. Sterling, nos acréscimos do segundo tempo, ainda fez o quarto gol dos ingleses.

VEJA OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA NAS LIGA DOS CAMPEÕES

GRUPO E

Pos. Equipes Pontos Jogos Vitórias Saldo de gols Gols pró 1° Liverpool 8 4 2 10+ 13 2° Sevilla 7 4 2 0 8 3° Spartak Moscou 5 4 1 3+ 8 4° Maribor 1 4 0 -13 1

Liverpool 3 x 0 Maribor

Sevilla 2 x 1 Spartak Moscou

GRUPO F

Pos. Equipes Pontos Jogos Vitórias Saldo de gols Gols pró 1° Manchester City 12 4 4 9+ 12 2° Shakhtar Donetsk 9 4 3 2+ 7 3° Napoli 3 4 1 -2 7 4° Feyenoord 0 4 0 -9 3

Napoli 2 x 4 Manchester City

Shakhtar Donetsk 3 x 1 Feyenoord

GRUPO G

Pos. Equipes Pontos Jogos Vitórias Saldo de gols Gols pró 1° Besiktas 10 4 3 5+ 8 2° Porto 6 4 2 2+ 9 3° RB Leipzig 4 4 1 -3 5 4° Monaco 2 4 0 -4 3

Besiktas 1 x 1 Monaco

Porto 3 x 1 RB Leipzig

GRUPO H

Pos. Equipes Pontos Jogos Vitórias Saldo de gols Gols pró 1° Tottenham 10 4 3 7+ 10 2° Real Madrid 7 4 2 3+ 8 3° Borussia Dortmund 2 4 0 -4 4 4° APOEL 2 4 0 -6 2

Tottenham 3 x 1 Real Madrid

Borussia Dortmund 1 x 1 APOEL