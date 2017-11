Liga dos Campeões: Real Madrid goleia por 6 a 0 e vai às oitavas

O Real Madrid garantiu vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça ao golear o APOEL por 6 a 0 no Chipre. Com 10 pontos, a equipe se classificou com uma rodada de antecedência. O Real tem três pontos a menos que o líder Tottenham, que já garantiu o primeiro lugar, e cinco a mais que o terceiro colocado, Borussia Dortmund. Cristiano Ronaldo marcou dois gols pela equipe espanhola, que conseguiu o maior resultado desta terça.

No grupo E, mesmo jogando na Espanha, o Liverpool perdeu a chance de se classificar. Após fazer 3 a 0 no primeiro tempo, com dois gols do brasileiro Roberto Firmino, o Sevilla buscou o resultado no segundo tempo e empatou por 3 a 3. O time inglês ainda lidera a chave, mas com nove pontos, um a mais que o Sevilla e dois a mais que o Spartak Moscou, adversário da última rodada.

O Shakhtar Donetsk se classificaria com empate contra o Napoli, na Itália, mas perdeu por 3 a 0 e a segunda vaga do grupo F, que já tem o Manchester City classificado, fica para a próxima rodada. Os italianos se classificam em caso de vitória e derrota dos ucranianos.

No grupo G, o turco Besiktas empatou com o Porto e assegurou sua vaga nas oitavas.

VEJA ABAIXO OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA NA LIGA DOS CAMPEÕES

GRUPO E

Pos. Clube Jogos Pontos Saldo de gols Gols pró 1° Liverpool 5 9 10+ 16 2° Sevilla 5 8 0 11 3° Spartak Moscou 5 6 3+ 9 4° Maribor 5 2 -13 2

Sevilla 3 x 3 Liverpool

Spartak Moscou 1 x 1 Maribor

Última rodada – Dia 06/12

Livepool x Spartak Moscou

Maribor x Sevilla

GRUPO F

Pos. Clube Jogos Pontos Saldo de gols Gols pró 1° Manchester City 5 15 10+ 13 2° Shakhtar Donetsk 5 9 -1 7 3° Napoli 5 6 1+ 10 4° Feyenoord 5 0 -10 3

Manchester City 1 x 0 Feyenoord

Napoli 3 x 0 Shakhtar Donetsk

Última rodada – Dia 06/12

Shakhtar Donetsk x Manchester City

Feyenoord x Napoli

GRUPO G

Pos. Clube Jogos Pontos Saldo de gols Gols pró 1° Besiktas 5 11 5+ 9 2° Porto 5 7 2+ 10 3° RB Leipzig 5 7 0 9 4° Monaco 5 2 -7 4

Besiktas 1 x 1 Porto

Monaco 1 x 4 RB Leipzig

Última rodada – Dia 06/12

RB Leipzig x Besiktas

Porto x Monaco

GRUPO H

Pos. Clube Jogos Pontos Saldo de gols Gols pró 1° Tottenham 5 13 8+ 12 2° Real Madrid 5 10 9+ 14 3° Borussia Dortmund 5 2 -5 5 4° APOEL 5 3 -12 2

Borussia Dortmund 1 x 2 Tottenham

APOEL 0 x 6 Real Madrid

Última rodada – Dia 06/12

Tottenham x APOEL

Real Madrid x Borussia Dortmudn