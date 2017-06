Liga dos Campeões: Qual trio BBC levará a melhor na final?

Se na Espanha a disputa entre os trios MSN (Messi, Suárez e Neymar), do Barcelona, e BBC (Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo), do Real Madrid, divide opiniões, na Liga dos Campeões, uma nova disputa promete trazer mais discussão. Dois trios BBC disputam o título neste sábado. Em contraposição ao espanhol, o da Juventus, formado por Barzagli, Bonucci e Chiellini, promete evitar gols na final.

Ambos os trios talvez estejam desfalcados de um de seus Bs. De volta ao País de Gales, Gareth Bale recupera-se de lesão e disputa uma vaga com Isco. O técnico Zinedine Zidane não quis revelar se já tomou a decisão sobre quem joga. Pela Juve, Barzagli pode perder a posição para o ala colombiano Cuadrado, dependendo do esquema tático usado por Massimiliano Allegri na decisão. Nesse caso, o goleiro Buffon poderia completar o BBC alvinegro.

A Juventus tem a melhor defesa da Liga dos Campeões, com apenas três gols sofridos em 12 jogos, uma média de 0,25 por jogo. O Real Madrid, mesmo sem Bale, que fez apenas sete jogos e dois gols, tem o melhor ataque do torneio, com 32 gols em 12 jogos, com uma média de 2,67 gols por jogo. E na final, quem levará a melhor?