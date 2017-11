Liga dos Campeões: PSG faz sete no Celtic com show de Neymar

O PSG sofreu seu primeiro gol na Liga dos Campeões, mas massacrou o Celtic com vitória de 7 a 1, em grande partida de Neymar, que participou de cinco gols.

O Celtic marcou o primeiro com um minuto de jogo. Após cobrança de escanteio, Dembele recebeu na área e bateu cruzado. A bola desviou em Cavani e Areola não conseguiu segurar. Aí foi a vez de Neymar brilhar. Aos oito, ele recebeu de Rabiot, invadiu a área e bateu cruzado, empatando o jogo. Aos 21, após ótima triangulação fora da área, o brasileiro recebeu de Veratti dentro da área e marcou novamente batendo cruzado.

O terceiro gol veio aos 28, após boa troca de passes do PSG no campo de ataque, Daniel Alves levantou na área, Neymar ajeitou de cabeça e Cavani empurrou para o gol vazio. Aos 34, Neymar cobrou uma falta na área, Marquinhos ajeitou e Mpabbé transformou a vitória em goleada.

Aos 29 do segundo tempo, o time francês novamente fez uma boa troca de passes até Mbappé chegar à linha de fundo e cruzar para trás. A defesa rebateu errado e Veratti finalizou no canto do goleiro Gordon. Aos 33, Kurzawa cruzou da esquerda e, na segunda trave, e Cavani, de primeira, marcou o sexto. O sétimo veio um minuto depois. Neymar recebeu na área e tocou para trás. Cavani furou e a bola sobrou com Lo Celso, que rolou atrás para Daniel Alves fazer o sétimo.

No mesmo grupo, o Bayern de Munique venceu o Anderlecht por 2 a 1 e ainda pode conseguir o primeiro lugar na chave. O PSG lidera com 15 pontos, contra 12 do Bayern, que recebe o time francês na última rodada e tem que vencer por quatro gols de diferença para conseguir o primeiro lugar.