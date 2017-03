Liga dos Campeões: Portugal deverá perder vaga para a Rússia

A partir da temporada 2018/2019, Portugal deverá perder uma vaga garantida que tem na fase de grupos na Liga dos Campeões. O país lusitano perdeu uma posição para a Rússia no ranking de coeficiente de clubes do país ainda em fevereiro deste ano, e dificilmente conseguirá se recuperar após a eliminação do Benfica para o Borussia Dortmund.

Nesta temporada, Portugal era quinta colocada do ranking geral e teve garantidos dois times na fase de grupos e um na última fase eliminatória. A Rússia, então sétima colocada, teve apenas um time garantido na fase de grupos e um na terceira fase eliminatória, uma antes da última fase playoff.

Na atual temporada, Portugal já havia perdido uma posição para a França, caindo para sexto, perdendo uma vaga no último playoff para uma vaga na terceira eliminatória, para o terceiro colocado do Campeonato Português. Com a queda para o sétimo lugar, Portugal passará a ter, em 2018/2019, apenas um clube na fase de grupos e outro time na terceira eliminatórias, enquanto os russos terão dois times na fase de grupos e um na terceira eliminatória.

Para Portugal conseguir mais pontos, Benfica e Porto teriam de conseguir bons resultados na fase oitavas de final da Liga dos Campeões. O Benfica já foi eliminado, após goleada de 0 x 4 para o Borussia Dortmund. Já o Porto, teria que reverter uma derrota de 0 x 2 que sofreu em casa para a Juventus, na Itália.

A Rússia tem dois representantes na Liga Europa, somando pontos. Krasnodar e Rostov estão representando o país do leste europeu. A chance de Portugal seria com o Porto avançando na Liga dos Campeões, somando pontos.

Ranking atual (para a temporada 2018/2019) – Ranking aberto (quantas equipes ainda em disputa para somar pontos)

1° – Espanha – 100.570 pontos (três equipes na fase de grupos/1 no playoff final) (cinco equipes em disputa)

2° – Alemanha – 78.069 pontos (três equipes na fase de grupos/1 no playoff final) (cinco equipes em disputa)

3° – Inglaterra – 73.391 pontos (três equipes na fase de grupos/1 no playoff final) (três equipes em disputa)

4° – Itália – 70.998 pontos (duas equipes na fase de grupos/1 no playoff final) (duas equipes em disputa)

5° – França – 53.999 pontos (duas equipes na fase de grupos/1 no playoff final) (duas equipes em disputa)

6° – Rússia – 50.332 pontos (duas equipes na fase de grupos/1 na terceira eliminatória) (duas equipes em disputa)

7° – Portugal – 49.332 pontos (uma equipe na fase de grupos/1 na terceira eliminatória) (uma equipe em disputa)

8° – Ucrânia – 42.633 pontos (uma equipe na fase de grupos/1 na terceira eliminatória) (nenhuma equipe em disputa)

9° – Bélgica – 40.000 pontos (uma equipe na fase de grupos/1 na terceira eliminatória) (três equipes em disputa)

10° – Turquia – 38.000 pontos (uma equipe na fase de grupos/1 na terceira eliminatória) (uma equipe em disputa)

11° – República Tcheca – 33.175 pontos (uma equipe na fase de grupos/1 na terceira eliminatória) (nenhuma equipe em disputa)

12° – Suíça – 32.075 (uma equipe na fase de grupos/1 na terceira eliminatória) (nenhuma equipe em disputa)

Ranking atual (para a temporada 2017/2018)

1° – Espanha – 105.713 pontos

2° – Alemanha – 80.177 pontos

3° – Inglaterra – 76.284 pontos

4° – Itália – 70.439 pontos

5° – Portugal – 53.082 pontos

6° – França – 52.749 pontos

7° – Rússia – 51.082 pontos

8° – Ucrânia – 44.883 pontos

9° – Bélgica – 40.000 pontos

10° – Holanda – 35.563 pontos

11° – Turquia – 34.600 pontos

12° – Suíça – 33.775