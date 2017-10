Liga dos Campeões: Neymar volta, PSG goleia e se classifica

O PSG garantiu vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões no retorno do atacante Neymar. Em vitória de 5 a 0 sobre o Anderlecht, em Paris, com um gol do brasileiro, um de Veratti e três de Kurzawa, o time francês manteve-se com 100% de aproveitamento e se classificou para as oitavas de final do torneio.

Aos 30 do primeiro tempo, Mbappé tocou para Veratti, que cortou o zagueiro e marcou um belo gol. Aos 49, Neymar arriscou um chute de fora da área e marcou o segundo.

Com seis do segundo tempo, Neymar cobrou uma falta, a bola pegou na trave e na sobra, o francês Kurzawa fez o terceiro. Aos 27, foi de Kurzawa também o quarto gol, que aproveitou cruzamento de Daniel Alves e mandou de cabeça para o gol. O lateral francês fez o quinto aos 33, após receber passe de Di Maria dentro da área e bater cruzado.

Com a vitória, o PSG chegou a 12 pontos em quatro jogos, com 17 gols marcados e nenhum sofrido. A equipe só poder ser ultrapassada pelo Bayern de Munique no grupo B e já está classificada para as oitavas de final.