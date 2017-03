Liga dos Campeões: Neymar torna-se 5° brasileiro com mais gols

Neymar, herói do Barcelona no jogo contra o PSG com dois gols e uma assistência no fim, evoluiu também na lista de maiores artilheiros brasileiros na história da Liga dos Campeões da Europa. Com os gols marcados nesta quarta, o brasileiro chegou a 21 e ultrapassou Luiz Adriano entre os artilheiros brasileiros da competição.

Ainda faltam nove gols para que o camisa 10 da seleção brasileira iguale Kaká, maior artilheiro brasileiro da história do torneio. Ele também está atrás de Rivaldo, Jardel e Élber.

Antes de passar Luiz Adriano, Neymar havia ultrapassado Juninho Pernambucano e Ronaldinho Gaúcho, ambos com 18 gols.

Na média, Neymar lidera com folga. Além de ser um dos artilheiros com menos edições de Liga jogadas (quatro), ele é o brasileiro-artilheiro com menos jogos. Seus 21 gols foram marcados em 28 partidas disputadas até aqui,

Veja a lista de brasileiros-artilheiros da Liga dos Campeões