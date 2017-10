Liga dos Campeões: Neymar faz gol de falta e PSG goleia

O PSG segue com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, o time francês foi à Bélgica enfrentar o Anderlecht e venceu por 4 a 0, com grande atuação do francês Mbappé e gol de falta do brasileiro Neymar.

Logo com três minutos, Mbappé recebeu passe de Verratti, invadiu a área sem marcação e bateu forte, marcando o primeiro. O segundo gol veio aos 44, após chute de longe de Neymar, Sels rebateu para o alto e Mbappé, de cabeça, tocou para Cavani, que sozinho, cabeceou para as redes.

Na segunda etapa, o PSG seguiu melhor. O time teve uma falta na entrada da área com 20 minutos, e Cavani se afastou. Neymar cobrou rasteiro no canto direito do goleiro e marcou o terceiro. Aos 43, Dí Maria fechou a goleada.

O PSG chegou a 9 pontos em três jogos, com 12 gols marcados e nenhum sofrido, na liderança do grupo B. O Anderlecht perdeu as três partidas e não marcou gol, além de sofrer dez, na última colocação da chave.