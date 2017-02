Liga dos Campeões: Juventus e Sevilla abrem vantagem nas oitavas

Juventus e Sevilla venceram no último dia dos jogos de ida da fase oitavas de final da Liga dos Campeões. O Sevilla, em casa, venceu o Leicester City por 2 x 1, enquanto a Juventus, fora de casa, conseguiu um ótimo resultado ao vencer o Porto, em Portugal, por 2 x 0.

A Juventus jogou quase toda a partida com um jogador a mais. O lateral esquerdo brasileiro Alex Telles recebeu um cartão amarelo aos 25 e outro aos 27 da primeira etapa, após duas faltas. Contudo, o time italiano só marcou no segundo tempo.

Aos 27 do segundo tempo, Pjaca fez o primeiro. E o segundo foi marcado por Daniel Alves, o lateral direito brasileiro, aos 29 do segundo tempo, um minuto após ter entrado em campo. E foi um belo gol: ele recebeu um cruzamento de Alex Sandro, outro lateral brasileiro, pela esquerda, matou no peito e bateu no canto de Casillas, dentro da pequena área.

Sevilla dominou em casa

A vitória do Sevilla podia ser maior, mas o time perdeu um pênalti logo aos 14 minutos do primeiro tempo, com Correa, que parou nas mãos do goleiro Kasper Schmeichel.

Onze minutos depois, no entanto, o paraguaio Sarabia, de cabeça, fez 1 x 0 para o time espanhol. Aos 17 do segundo, Correa, que havia perdido pênalti antes, marcou 2 x 0 para o time da casa. Contudo, aos 28 do segundo tempo, o centroavante inglês Vardy, eleito um dos melhores do mundo em 2016, marcou seu primeiro gol na competição, após cruzamento rasteiro do volante Drinkwater. Em 19 eliminatórias europeias nas quais o Sevilla venceu o jogo de ida, o time se classificou em 17 delas.

Agora, os times decidem a vaga para as quartas de final no dia 14 de março, uma terça-feira, na Inglaterra (Leicester City x Sevilla) e na Itália (Juventus x Porto).