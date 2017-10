Liga dos Campeões: David Luiz marca, mas Chelsea empata em casa

A terceira rodada da Liga dos Campeões teve gol de David Luiz, em empate do Chelsea com a Roma, o primeiro jogo com Paulinho defendendo o Barcelona como titular no torneio; a atual vice-campeã, Juventus venceu o Sporting, de virada, no fim do jogo, na Itália; e o Bayern de Munique passou pelo Celtic com facilidade, na Alemanha.

Em Londres, o Chelsea empatou com a Roma, em grande jogo, por 3 a 3, e o primeiro gol da partida foi marcado por David Luiz, que jogou como volante. Após duas tentativas de chute, venceu o goleiro da seleção, Alisson, e marcou um golaço. Mas após abrir 2 a 0, o time inglês sofreu a virada graças a dois gols de Dzeko no segundo tempo. Hazard, que havia marcado o segundo dos ingleses, fez também o gol de empate.

David Luiz Ofensivamente >>> Defensivamente pic.twitter.com/QxegE9VvFj — Theobserver (@The_Observer_0) October 18, 2017

Na Espanha, o Barcelona, mesmo com um jogador a menos (Piqué foi expulso após tentativa de marcar um gol de mão), venceu o Olympiacos por 3 a 1, com gols de Nikolaou (contra), Messi e Digne. O próprio Nikolaou fez o gol dos gregos.

Na Alemanha, o Bayern de Munique venceu por 3 a 0 o Celtic, com gols de Müller, Kimmich e Hummels. Já na Itália, a Juventus venceu Sporting por 2 a 1 apenas no fim do jogo. Alex Sandro, contra, marcou para os portugueses, Pjanic empatou para os italianos e Mandzukic fez o gol da virada aos 39 da segunda etapa.

Os resultados da rodada:

GRUPO A

Pos. Equipe J P V E D GP GC 1° Manchester United 3 9 3 0 0 8 1 2° Basel 3 6 2 0 1 7 3 3° CSKA Moscou 3 3 1 0 2 3 7 4° Benfica 3 0 0 0 3 1 8

Benfica 0 x 1 Manchester United

CSKA Moscou 0 x 2 Basel

GRUPO B

Pos. Equipe J P V E D GP GC 1° PSG 3 9 3 0 0 12 0 2° Bayern de Munique 3 6 2 0 1 6 3 3° Celtic 3 3 1 0 2 3 8 4° Anderlecht 3 0 0 0 3 0 10

Anderlecht 0 x 4 PSG

Bayern de Munique 3 x 0 Celtic

GRUPO C

Pos. Equipe J P V E D GP GC 1° Chelsea 3 7 2 1 0 11 4 2° Roma 3 5 1 2 0 5 4 3° Atlético de Madri 3 2 0 2 1 1 2 4° Qarabag 3 1 0 1 2 1 8

Chelsea 3 x 3 Roma

Qarabag 0 x 0 Atlético de Madri

GRUPO D

Pos. Equipe J P V E D GP GC 1° Barcelona 3 9 3 0 0 7 1 2° Juventus 3 6 2 0 1 4 4 3° Sporting 3 3 1 0 2 4 5 4° Olympiacos 3 0 0 0 3 3 8

Barcelona 3 x 1 Olympiacos

Juventus 2 x 1 Sporting