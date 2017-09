Liga dos Campeões: Cristiano chega a 400 jogos pelo Real Madrid

Cristiano Ronaldo alcançará uma marca importante nesta terça-feira, na partida contra o Borussia Dortmund, às 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões: o jogo na Alemanha será seu 400º com a camisa do Real Madrid Desde que chegou ao clube, em 2009, o craque português construiu uma história de gols, títulos e recordes.

Após ser melhor do mundo em 2008, vestindo a camisa do Manchester United, Cristiano Ronaldo foi contratado em 2009 pelo Real Madrid por 94 milhões de euros, fazendo dele o negócio mais caro do futebol até então. Sua estreia foi no Estádio Santiago Bernabéu, dia 29 de agosto, na partida contra La Coruña, que abriu a temporada do Campeonato Espanhol. Ainda vestindo a camisa 9 (a 7 era de Raúl González), marcou um dos gols da vitória por 3 a 2.

Desde então, conquistou 14 títulos pelo clube e mais três prêmios de melhor do mundo. Foram três conquistas da Liga dos Campeões e mais dois troféus do Campeonato Espanhol. Ele tem mais gols do que partidas disputadas: em 399 jogos, balançou as redes 409 vezes.

Cristiano Ronaldo é também o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, com 107 gols marcados, sendo 92 deles pelo Real Madrid. Lionel Messi, segundo jogador com mais gols no torneio, tem 96, todos pelo Barcelona.

(com Gazeta Press)