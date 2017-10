Liga dos Campeões: Com Neymar, PSG joga por vaga nas oitavas

O Paris Saint-Germain pode se garantir nas oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, contra o Anderlecht, em Paris, às 17h45 (de Brasília), na abertura da quarta rodada da fase de grupos. Neymar, principal nome da equipe, estará em campo.

Líder absoluto do grupo B, com nove pontos em três vitórias conquistadas em três jogos, além de 12 gols marcados e nenhum sofrido, o PSG liderado pelo trio MCN (Mbappé, Cavani e Neymar) garante vaga nas oitavas caso vença e o Celtic não supere o Bayern de Munique, na Escócia.

O jogo marca a volta de Neymar, que não atuou no final de semana, contra o Nice pelo Campeonato Francês, após cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido contra o Olympique de Marselha. O técnico Unai Emery elogiou nesta segunda-feira o comportamento do brasileiro desde sua chegada, respondendo rumores da imprensa francesa sobre um possível descontentamento do brasileiro com os métodos de trabalho do clube.

“Ele presta atenção na metodologia de trabalho, está atento a todas as sessões de vídeos, inclusive assistindo da primeira fileira. Todos os jogadores sabem da importância dessas sessões, e tenho certeza de que se eu não as organizasse, eles me pediriam, porque sabem que são importantes”, completou o treinador, que busca se manter com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões.