Liga dos Campeões: Com show de Sergio Ramos, Real elimina Napoli

O zagueiro Sergio Ramos mostrou os motivos de ser ídolo do Real Madrid. Além de ter feito o gol de empate na final da Liga dos Campeões de 2013/2014, que fez o jogo ir para a prorrogação e depois terminar com o 10° título da equipe, o jogador participou dos dois primeiros gols na vitória, de virada, sobre Napoli por 3 x 1, classificando o Real para as quartas de final.

E o Napoli deu trabalho. Mertens, com 24 do primeiro tempo, fez 1 x 0 para o time da casa, que ficou a um gol da vaga para as quartas. E os italianos tiveram chances, mas não marcaram.

Na segunda etapa, o Real Madrid mudou a história do jogo com dois lances bem parecidos. Aos sete e 12 minutos, após dois escanteios cobrados por Toni Kroos, Sergio Ramos marcou dois gols de cabeça. O segundo foi dado como contra de Mertens, que desviou a bola. E aos 46 Morata aproveitou bola rebatida do goleiro Reina.

O Real Madrid chega às quartas com o placar agregado de 6 x 2.