Liga dos Campeões: brasileiros marcam três gols nesta terça-feira

Três brasileiros marcaram gols neste primeiro dia da segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Anderson Talisca, na vitória de 2 a 0 do Besiktas sobre o RB Leipzig, na Turquia, além de Fernando e Philippe Coutinho, no empate em 1 a 1 do Spartak Moscou com o Liverpool, na Rússia, brilharam.

ANDERSON TALISCA

Marcou aos 43 do primeiro tempo o segundo gol da vitória de 2 a 0 do Besiktas sobre o RB Leipzig, na Turquia. Iniciou a jogada e tocou para o português Ricardo Quaresma, que após grande drible no adversário, cruzou de três dedos para a área, que terminou com gol de cabeça de Talisca.

Haaarika gol Quaresma'nın Rabonnası,Talisca'nın müthiş içeri girişi. Beşiktaşım şıkır şıkır. pic.twitter.com/c5jKRMkaKr — Volkan (@KuzeyinKralii) September 26, 2017

FERNANDO

Aos 23 minutos da primeira etapa, Spartak Moscou e Liverpool empatavam por 0 a 0. O volante Fernando, ex-Grêmio, fez uma cobrança de falta perfeita e marcou para o time russo.

PHILIPPE COUTINHO

Aos 31 minutos do primeiro tempo do empate em 1 a 1 do Spartak Moscou com o Liverpool, na Rússia, Coutinho marcou o gol de empate da equipe inglesa. Tabelou com Sane Mane e invadiu a área, batendo na saída do goleiro.