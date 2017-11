Liga dos Campeões: Besiktas se classifica às oitavas

O time turco do Besiktas é mais um classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Com o empate em 1 a 1 com o Porto em Istambul, o time garantiu o primeiro lugar do grupo G com uma rodada de antecedência.

O zagueiro Felipe, ex-Corinthians, marcou 1 a 0 para o Porto após jogada ensaiada em uma falta aos 29 do primeiro tempo. O zagueiro recebeu perto da marca do pênalti e bateu forte para o gol. O empate dos turcos veio aos 41 do primeiro tempo, com outro gol de brasileiro. Anderson Talisca recebeu sozinho dentro da área e, de carrinho, colocou a bola no fundo do gol.

Com a vitória, os turcos, ainda invictos nessa fase do torneio, chegaram a 11 pontos e garantiram o primeiro lugar do grupo G. O Porto, com sete, está em segundo. Monaco (2 pontos) e RB Leipzig (4 pontos) se enfrentam na França ainda nesta terça.