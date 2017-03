Liga dos Campeões: Bayern goleia de novo e avança

O Arsenal tinha uma missão quase impossível na Liga dos Campeões. Após perder por 5 x 1 em Munique, tinha de fazer ao menos 4 x 0 para ficar com a vaga. Contudo, o time sofreu nova goleda para o Bayern de Munique, em Londres, por 5 x 1.

O Arsenal até saiu na frente, com gol de Walcott, aos 20 da primeira etapa. Contudo, aos oito da segunda etapa, tudo mudou para o Arsenal. Koscielny deu carinho dentro da área, cometeu pênalti e recebeu amarelo. Após muito reclamar, o zagueiro foi expulso. Na cobrança, Lewandowski empatou para o Bayern.

Aos 23, Robben invadiu a área driblando o já abatido time do Arsenal e bateu no canto do goleiro Ospina, que nada pôde fazer. Douglas Costa, que entrou no segundo tempo, e Vidal, duas vezes, fecharam o placar para os visitantes aos 33, 35 e 40 minutos.

Com a vitória, o Bayern avança às quartas de final com placar agregado de 10 x 2.