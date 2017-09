Liga dos Campeões: Barcelona vence Sporting e mantém 100%

O Barcelona foi a Portugal enfrentar o Sporting nesta quarta-feira e venceu por 1 a 0, na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O clube catalão se manteve com 100% de aproveitamento e na liderança do grupo D com seis pontos. O Sporting fica em segundo, com os mesmos três pontos que a Juventus, que venceu o Olympiacos por 2 a 0 nesta quarta.

O time de Lisboa se mostrou um adversário duro no primeiro tempo, mas não suportou à pressão do Barcelona no complemento. Logo com quatro minutos, em cobrança de falta na área, o uruguaio Luis Suárez disputou bola com o compatriota Sebastián Coates. A bola bateu no zagueiro do Sporting e morreu no seu próprio gol.

Após o gol, o Sporting pressionou mais o Barcelona, mas por pouco não sofreu gol de Paulinho, que entrou aos 35 do segundo tempo, e perdeu chance clara após passe de Ivan Rakitic.

Discreto na partida, o astro Lionel Messi tornou-se o terceiro jogador com mais partidas com a camisa do Barcelona. Esse foi o 593° jogo do argentino pelo clube, empatando com o zagueiro espanhol Carles Puyol. O recordista é Xavi Hernández, com 767 partidas.