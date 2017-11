Liga dos Campeões: Barcelona empata com Juventus e se classifica

O Barcelona garantiu suas vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões com o empate sem gols contra a Juventus, nesta quarta-feira, na Itália. Com 11 pontos, a equipe não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado na chave, o Sporting.

O clube português venceu o Olympiacos em casa por 3 a 1 e encostou na Juventus, deixando para decidir a segunda vaga do grupo na última rodada.

No grupo A, o Manchester United garantia sua vaga com empate, mas perdeu do Basel por 1 a 0 com gol de Lang aos 44 do segundo tempo. O Manchester United lidera com 12, mas Basel e CSKA Moscou têm nove e podem ultrapassar a equipe inglesa.

O Atlético de Madri correu risco de ser eliminado precocemente do torneio com um empate, mas venceu a Roma por 2 a 0 e vai definir o segundo colocado da chave na última rodada. Os italianos conseguiriam a vaga com um empate, mas agora terá que vencer o Qarabag, em casa, na última rodada. O Chelsea é o único classificado na chave.

VEJA ABAIXO OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA NA LIGA DOS CAMPEÕES

GRUPO A

Pos. Clube Jogos Pontos Saldo de gols Gols pró 1° Manchester United 5 12 8+ 10 2° Basel 5 9 4+ 9 3° CSKA Moscou 5 9 -1 7 4° Benfica 5 0 -11 1

CSKA Moscou 2 x 0 Benfica

Basel 1 x 0 Manchester United

Última rodada – Dia 05/12

Manchester United x CSKA Moscou

Benfica x Basel

GRUPO B

Pos. Clube Jogos Pontos Saldo de gols Gols pró 1° PSG 5 15 23+ 24 2° Bayern de Munique 5 12 5+ 10 3° Celtic 5 3 -12 5 4° Anderlecht 5 0 -16 1

PSG 7 x 1 Celtic

Anderlecht 1 x 2 Bayern de Munique

Última rodada – Dia 05/12

Bayern de Munique x PSG

Celtic x Anderlecht

GRUPO C

Pos. Clube Jogos Pontos Saldo de gols Gols pró 1° Chelsea 5 10 8+ 15 2° Roma 5 8 2+ 8 3° Atlético de Madri 5 6 1+ 4 4° Qarabag 5 2 -11 2

Qarabag 0 x 4 Chelsea

Atlético de Madri 2 x 0 Roma

Última rodada – Dia 05/12

Chelsea x Atlético de Madri

Roma x Qarabag

GRUPO D

Pos. Clube Jogos Pontos Saldo de gols Gols pró 1° Barcelona 5 11 6+ 7 2° Juventus 5 8 0 5 3° Sporting 5 7 1+ 8 4° Olympiacos 5 1 -7 4

Juventus 0 x 0 Barcelona

Sporting 3 x 1 Olympiacos

Última rodada – Dia 05/12

Barcelona x Sporting

Olympiacos x Juventus