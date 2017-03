Liga dos Campeões: Barcelona avança com vitória heroica

O Barcelona conseguiu nesta quarta-feira a maior virada da história da Liga dos Campeões da Europa. Após ter perdido o jogo de ida das oitavas de final para o Paris Saint-Germain por 4 a 0, em Paris, o time espanhol goleou os franceses por 6 a 1, na Espanha, e se classificou para as quartas.

Com gols de Luiz Suárez e Kurzawa (contra), o Barcelona foi para o intervalo com parte do trabalho feita, e logo aos cinco minutos da segunda etapa um gol de pênalti de Messi aumentou a vantagem para 3 a 0.

O Camp Nou pulsava, e a torcida do Barcelona acreditava na virada improvável, mas isso apenas até os 17 minutos, quando Cavani anotou o gol de que o Paris Saint-Germain precisava. Parecia que o confronto estava decido, mas não estava.

Neymar foi o grande personagem da virada histórica. De falta, ele fez o quarto gol do Barcelona. Pouco depois, o brasileiro marcou o quinto na cobrança de um pênalti duvidoso sobre Luis Suárez. Aos 49 minutos, um cruzamento de Neymar encontrou Sergi Roberto livre na área francesa e ele marcou o gol da classificação.