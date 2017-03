Liga dos Campeões: Aubameyang brilha e Borussia elimina Benfica

O goleiro brasileiro Éderson até tentou segurar o forte ataque do Borussia Dortmund, mas não conseguiu. Jogando na Alemanha, com dois três do artilheiro Pierre Aubameyang, que havia sido vilão no jogo de ida, o time da casa venceu o Benfica por 4 x 0 no Signal Iduna Park e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Logo com quatro minutos de jogo, após escanteio cobrado na área, Pulisic desviou na primeira trave e Aubameyang, na segunda, de cabeça, completou para o gol, começando sua noite de herói. Na ida, em Lisboa, ele havia perdido um pênalti, na derrota do Dortmund por 1 a 0.

O resultado levava o jogo para os pênaltis e, por isso, o Borussia teve de continuar atacando. Aos 14 da segunda etapa, Piszczek deu grande assistência para Pulisic, que entrou sozinho na área e deu um toque certeiro na saída do goleiro Éderson.

Aos 16, dois minutos depois, Schmelzer recebeu lançamento de trás e cruzou de primeira para a área. Aubameyang, novamente, entrou sozinho na pequena área e completou para o gol, sem chance para Éderson. Antes do fim do jogo, aos 40 minutos, Aubameyang ainda fechou o placar após receber cruzamento da direita, de Durm e bater na saída de Éderson.