Liga dos Campeões: Atlético de Madri e Manchester City vencem

Atlético de Madri e Manchester City encaminharam suas vagas para as quartas de final da Liga dos Campeões. O Atlético, fora de casa, fez 4 x 2 no Bayer Leverkusen, e abriu grande vantagem. Já o City, em casa, fez 5 x 3 no Monaco, de virada.

O Manchester City chegou a estar perdendo por 2 x 1, com um pênalti contra, mas reverteu isso. Sterling abriu o placar para os ingleses, mas Falcão Garcia e Mbappe viraram para o Monaco. Logo no começo do segundo tempo, o próprio Falcão poderia ter feito 3 x 1, mas perdeu um pênalti.

Na sequência, Agüero empatou o jogo, mas Falcão, três minutos depois, colocou o Monaco na frente. Mas o City, com gols de Agüero, Stones e Sané, fizeram 5 x 3 para o time inglês, que abriu vantagem pela vaga nas quartas.

Já o Atlético de Madri abriu larga vantagem, mesmo fora de casa. Abriu o placar no primeiro tempo com Niguez e Griezmann. Logo no começo da segunda etapa, Bellarabi descontou para os alemães. Aos 14 do segundo tempo, no entanto, Gameiro, cobrando pênalti duvidoso marcado para o time espanhol, fez 3 x 1. Savic, com um gol contra, marcou o segundo do Leverkusen, mas perto do fim, Fernando Torres, de cabeça, marcou o quarto para o Atlético.

Os jogos da volta acontecem no dia 15 de março. Atlético de Madri e Monaco jogarão em casa.