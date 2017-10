Liga dos Campeões: Atlético de Madri empata com estreante Qarabag

O Atlético de Madri não consegue afastar a crise na Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, empatou em 0 a 0 com o estreante Qarabag, doAzerbaijão. que marcou seu primeiro ponto na competição, jogando em casa, em Baku.

Com péssima campanha na Liga dos Campeões, o Atlético pressionou o jogo todo, mas o Qarabag chegou a criar algumas chances, mesmo após a expulsão de Dino Ndlovu, aos 30 do segundo tempo.

Com o empate, o Atlético de Madri chegou a dois pontos, no terceiro lugar do grupo C, atrás de Chelsea e Roma, mesmo com um jogo a mais.