Liga dos Campeões: Arsenal tenta ‘milagre’ contra o Bayern

O Bayern de Munique visitará o Arsenal nesta terça-feira, a partir das 16h45 (de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, levando na bagagem uma enorme vantagem: na Allianz Arena, goleou os ingleses por 5 a 1. A equipe alemã poderá perder em Londres por até três gols de diferença que conseguirá avançar à próxima fase. Além disso, também servem derrotas por 6 a 2, 7 a 3 e assim por diante, por causa do critério de gols marcados como visitante.

Já o Arsenal, que chega em meio a crise e com o técnico Arsene Wenger balançando no cargo mais do que nunca, precisará, no mínimo, devolver o placar da ida, para conseguir forçar prorrogação, ou ainda se classificar com vitórias por 4 a 0 ou cinco gols de diferença, alcançando uma inédita virada na série eliminatória.

Para o jogo de volta das oitavas, a grande novidade da equipe inglesa poderá ser o retorno do meia galês Aaron Ramsey, que se recuperou de lesão, mas ainda não deverá ter condições de começar como titular. Em contrapartida, o time não terá o zagueiro Per Mertesacker, o volante Mohammed Elneny e o meia Santi Cazorla, além do meia Mesut Özil, que, por causa de uma forte gripe, já desfalcou a equipe no duelo com o Liverpool.

Já o Bayern, com larga vantagem, poderá poupar alguns titulares do duelo, incluindo o brasileiro Douglas Costa, que sofreu lesão em partida do time no final de semana.

