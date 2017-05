Libertadores: veja quem ainda pode ter a melhor campanha

O time que conseguir a melhor campanha dentre todas as equipes da primeira fase de grupos da Copa Libertadores terá assegurado o direito de disputar os jogos de volta das fases de mata-mata em seu estádio. Até esta quarta-feira, que terá uma rodada decisiva na competição continental, dez equipes (cinco brasileiras) ainda brigam pelo posto. As oitavas de final da Libertadores serão definidas por sorteio: quem passar em primeiro de seu grupo enfrentará, obrigatoriamente, um time que terminou em segundo em uma das oito chaves do torneio.

Veja quem são os 10 times que podem terminar matematicamente com a melhor campanha:

BOTAFOGO ou BARCELONA DE GUAYAQUIL

Ambos podem ser primeiros colocados do grupo A, com chance muito maior para o time equatoriano. Com 10 pontos, restam duas partidas, contra o Estudiantes, em casa, e contra o Atlético Nacional, fora. Caso vença os dois jogos, o time chega a 16 pontos e só poderá ser superado pelo River Plate (grupo 3). Para o Botafogo, seriam necessárias duas vitórias (Atlético Nacional, em casa, e Estudiantes, fora), além de aumentar a diferença de gols e ainda torcer contra outros adversários das outras chaves. É quem tem menos chance dentre os 10 que podem ser primeiro colocados.

Pos. Clube Pontos Jogos Gols pró Saldo de gols 1° Barcelona-Equador 10 4 7 5+ 2° Botafogo 7 4 5 1+

SANTOS ou THE STRONGEST

Para terminar em primeiro na classificação geral, Santos ou The Strongest têm de vencer suas duas partidas restantes. Os clubes se enfrentam nesta quarta, na Bolívia. No entanto, o clube boliviano teria que vencer duas partidas, melhorar seu saldo de gols, e torcer contra rivais. Já o Santos, com um ponto a mais, bastaria vencer as duas partidas que restam e torcer contra Barcelona e River Plate.

Pos. Clube Pontos Jogos Gols pró Saldo de gols 1° Santos 8 4 6 3+ 2° The Strongest-Bolívia 7 4 7 4+

RIVER PLATE

Junto com o Barcelona, o River Plate é o clube com mais chances de alcançar o primeiro lugar, dependendo apenas de suas forças. Para isso, precisaria vencer o Melgar, no Peru, e o Independiente Medellín, em casa. Caso o Barcelona também vença seus dois jogos, teria que ter vantagem no saldo de gols. Em caso de empate, teria que levar vantagem no número de gols marcados. Neste momento, o River está à frente apenas nos segundo e empatado no primeiro critério.

Pos. Clube Pontos Jogos Gols pró Saldo de gols 1° River Plate-Argentina 10 4 10 5+

PALMEIRAS

Para o Palmeiras, resta apenas uma solução para ser primeiro colocado. Golear o Atlético Tucumán no Allianz Parque, por pelo menos nove gols de diferença e torcer contra rivais de outras chaves: Barcelona, Santos e River Plate, que poderiam passar o clube em pontos.

Pos. Clube Pontos Jogos Gols pró Saldo de gols 1° Palmeiras 10 5 10 2+

ATLÉTICO-MG

O Atlético-MG tem a atual melhor campanha. Como já jogou todas suas partidas, torce contra os rivais de outras chaves para ficar em primeiro. Apenas três equipe podem ultrapassá-lo em pontos (Barcelona, River Plate e Santos). Em caso de empate, o Atlético tem a seu favor o saldo de gols amplo (11 gols pró).

Pos. Clube Pontos Jogos Gols pró Saldo de gols 1° Atlético-MG 13 6 17 11+

LANÚS

Com bom saldo de gols neste momento, ainda teria que vencer por bons resultados a Chapecoense, na Argentina, e o Nacional, no Uruguai. Caso consiga, ainda teria que torcer contra rivais de outras chaves.

Pos. Clube Pontos Jogos Gols pró Saldo de gols 2° Lanús-Argentina 7 4 9 6+

GRÊMIO ou GUARANÍ

Grêmio e Guaraní têm apenas uma partida a faver, mas mantêm chances pequenas de terminar em primeiro. O time brasileiro teria de vencer o Zamora, em casa, enquanto os paraguaios teriam que passar pelo Deportes Iquique, também como mandante, ambos por goleada: Grêmio teria abrir seis gols de diferença, enquanto o Guaraní teria que vencer por nove, assim como o Palmeiras, além, claro, de torcerem contra Barcelona, River Plate e Santos.